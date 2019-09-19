KIB-TEK'te elektrik bağlama krizi yaşanıyor! Bir çok şirketin kesilen elektrikleri bağlandı!

Tüfekçi LTD'e ve bir çok büyük şirekete elektrikleri bağlandı!

KIB-TEK'te elektrik bağlama krizi yaşanıyor.

Kıb-TEK Yönetim Kurulu şu sıralar toplantı halinde. Özellike bir çok şirkete bağlanan elektrik kurumda kriz yaratmış durumda.

Kıb-TEK'te özellikle Bakan Taçoy'un verdiği direktifler ve bazı müdür mauvinlerinin bunları uygulamak için kurum içerisinde uyguladıkları elektrik bağlama yöntemleri tepki oluşturmuş durumda.

BU KEZ TÜFEKÇİ LTD.

Bu kez 6 Milyon TL elektrik borcu olan şirkete elektrik bağladılar!

Kıb-Tek'te bu kez 6 Milyon TL elektrik borcu olan bir inşaat şirketinin ödeme yapılmadan ve yine dilekçe ile yine aynı yetkililer tarafından açtırıldığı öğrenildi.

KIB-TEK'TE LİSTE VERİLMEDİ

Kıb-Tek'te sürekli olarak kesilen elektriklerin açılması krize de neden oldu.

El-SEN'in ise bu konulardaki sessizliği merak konusu oldu.

VEKALETEN MÜDÜR KRİZİ DE YAŞANIYOR

KIB-TEK yasasına göre müdür olma özelliklerini üzerinde barındırmayan ve bunu daha önce kendisi de gazetemize ifade eden Mehmet Özçelik KIB-TEK yönetimi tarafından vekâleten müdür yapılmaya çalışılıyor.

KIB-TEK müdürü Ahmet Dargın’ın geçirdiği operasyon ve kısa bir süre de olsa işle gelemeyecek olmasını fırsat bilen KIB-TEK yönetimi Mehmet Özçelik’i vekâleten KIB-TEK Genel Müdürü yapmaya çalışıyor.

KIB-TEK içinde ve dışında birçok soruşturmayla ve soru işaretleriyle anılan Mehmet Özçelik’le ilgili neden bu kadar ısrarcı olunduğu ise yine bir başka soru işareti?

ELEKTRİK AÇTIRIYOR İDDİASI

Özçelik’le ilgili kurum içinde bilinen ancak dışarıya çok fazla yansımamış bir başka gerçek ise kurum içerisinde adeta Yönetim Kurulu Başkanı gibi davranıp yetkisi olmamasına rağmen sürekli birilerine elektrik bağlattığı. Vatandaş elektrik faturasını öderken, Özçelik’in çevresi ödemese bile elektriği kesilmiyor.