  • BIST 107.681
  • Altın 272,549
  • Dolar 5,7484
  • Euro 6,3789
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

KIB-TEK'te Erdal Onurhan'ın istifa ettiği konuşuluyor!

» »
KIB-TEK'te Erdal Onurhan'ın istifa ettiği konuşuluyor!
KIB-TEK'te Erdal Onurhan'ın istifa ettiği konuşuluyor!

KIB-TEK'te Erdal Onurhan'ın istifa ettiği konuşuluyor!

Bu hafta Bakanlar Kurulu'ndan 4 adet hibrit LNG (çift yakıtlı) 60 MW'lık santral alınması kararının çıkması bekleniyorken diğer yandan Kıb-TEK Yönetim Kurulu başkanı olan ve bu yatırıma karşı olan Erdal Onurhan'ın yakınlarına istifa edeceğini söylediği KIB-TEK'te konuşuluyor.

Onurhan'ın Consantrated Solar Power  ( CSP ) yatırımı istediği belirtiliyor.

Onurhan ve UBP'li Kıb-TEK Yönetim Kurulu üyelerinin yarın ki KIB-TEK Yönetim Kurulu toplantısında son kez bir araya gelecekleri öğrenildi.

Onurhan ile birlikte diğer UBP'li yönetim Kurulu üyelerinin de istifa edecekleri öğrenildi.

**

EL-SEN de geçen hafta çıkmış  olduğu grevde artık Erdal Onurhan'ın KIB-TEK Yönetim Kurulu başkanlığı yapamayacağını açıklamıştı.

El-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç Başbakan Tatar'ın  kendilerine Erdal Onurhan'ı görevden alacağını açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Onurhan KIB-TEK'e alınacak jenaratörlerin Disel olduğunu iddia etti! Oysa O Jenaratörler hibrit LNG!04 Aralık 2019 Çarşamba 17:04
  • Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı hakkında hazırlanan değerlendirme raporu kamuoyuyla paylaşıldı04 Aralık 2019 Çarşamba 16:57
  • CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli: “İnsanlar gerçekten Erhürman’ın aday olmasını istiyor”04 Aralık 2019 Çarşamba 16:50
  • Kanunsuz ateşli silah tasarrufu ve yaralama04 Aralık 2019 Çarşamba 16:07
  • Kanunsuz uyusturucu madde (senteteik cannabinoid) tasarrufu (gelişme)04 Aralık 2019 Çarşamba 15:56
  • Kıbrıs Amerikan Akademi'ye bomba ihbarı!04 Aralık 2019 Çarşamba 15:49
  • LTB’nin Engelsiz Sanat Gecesi gerçekleştirildi04 Aralık 2019 Çarşamba 15:41
  • Dünya Madenciler Günü...Yerbilim Mühendisleri Odası: “CMC kabul edilebilecek bir durum değildir”04 Aralık 2019 Çarşamba 15:20
  • Elektrik faiz affının gerekçesini açıkladı! İşte o gerekçeler...04 Aralık 2019 Çarşamba 14:35
  • Binboğa Yem Fabrikası zahire alımını 1.35’den yaptığını ve ödemelerin yarın tamamlanacağını açıkladı04 Aralık 2019 Çarşamba 14:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti