KIB-TEK'te Erdal Onurhan'ın istifa ettiği konuşuluyor!

Bu hafta Bakanlar Kurulu'ndan 4 adet hibrit LNG (çift yakıtlı) 60 MW'lık santral alınması kararının çıkması bekleniyorken diğer yandan Kıb-TEK Yönetim Kurulu başkanı olan ve bu yatırıma karşı olan Erdal Onurhan'ın yakınlarına istifa edeceğini söylediği KIB-TEK'te konuşuluyor.

Onurhan'ın Consantrated Solar Power ( CSP ) yatırımı istediği belirtiliyor.

Onurhan ve UBP'li Kıb-TEK Yönetim Kurulu üyelerinin yarın ki KIB-TEK Yönetim Kurulu toplantısında son kez bir araya gelecekleri öğrenildi.

Onurhan ile birlikte diğer UBP'li yönetim Kurulu üyelerinin de istifa edecekleri öğrenildi.

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EL-SEN de geçen hafta çıkmış olduğu grevde artık Erdal Onurhan'ın KIB-TEK Yönetim Kurulu başkanlığı yapamayacağını açıklamıştı.

El-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç Başbakan Tatar'ın kendilerine Erdal Onurhan'ı görevden alacağını açıklamıştı.