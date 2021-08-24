KIB-TEK'te eylem var

Kıb-TEK’in şeffaf ve ülkeye yakışır şekilde yönetilmesini için Kıb-TEK önünden Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na yürüme kararı alan El-Sen’e 15 sendika, CTP, TDP, BKP, TKP-YG ve sivil toplum örgütleri de destek verecek.

Eylem kararı alan Bu Memleket Bizim Platformu ve El-Sen yarın sokağa iniyor.

Kıb-TEK’in şeffaf ve ülkeye yakışır şekilde yönetilmesini için Kıb-TEK önünden Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na yürüme kararı alan El-Sen’e 15 sendika, CTP, TDP, BKP, TKP-YG ve sivil toplum örgütleri de destek verecek.

Sabah saat 10:00’da eylem Lefkoşa'da kurum önünde toplanılarak başlayacak.

Yakıt ihalesinin yeniden iptal edilmesi ve doğrudan yakıt alımının önünü açılmasıyla ilgili yarın eylem sonrası sendik yönetim kurulunda kararın yeniden değerlendireceğini ifade etti.