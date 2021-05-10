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Kıb-Tek’te Gece Yarısı Greve Gidiliyor

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Hükümetin Kıb-Tek’e karşı duyarsız ve ilgisiz olduğu gerekçesiyle, gece yarısından sonra süresiz grev başlatacaklarını duyurdu.
Kıb-Tek’te Gece Yarısı Greve Gidiliyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Hükümetin Kıb-Tek’e karşı duyarsız ve ilgisiz olduğu gerekçesiyle, gece yarısından sonra süresiz grev başlatacaklarını duyurdu.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç El-Sen Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, “Ülkeyi yönetenlerin duyarsız ve ilgisiz anlayışa karşı dur  demek için bu gece yarısından itibaren tüm kurum genelinde greve gitme kararı almış bulunmaktayız” dedi.

Özkıraç, konuşmasında eylem gerekçelerinin, Bakan’ın elektriğe zam yapacak olması, Kurum’un elinde malzeme kalmaması, Kurum için yakıt alınması süreçleri ve toplu iş sözleşmesinde Hükümet’in tavrı olduğunu anlattı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın elektriğe yüzde 15-20 arası zam yapma çalışmaları içerisinde olduğunu belirten Özkıraç, Kıb-Tek’in ambarlarında sayaç da dahil malzeme kalmadığını belirtti.

Yıllık yakıt ihtiyacının karşılanması için çıkılan ihalenin iptaline de değinen Özkıraç, ihalenin “birilerine rant kazandırmak” için “karanlık ilişkiler içerisinde olan bazı çevreler tarafından” sulandırıldığını da iddia etti.

Acil ihtiyaç için yakıt alımı konusunda ise 21 ton geldiğini bunun da ay sonuna kadar yetebileceğini belirten Özkıraç, yıllık ihtiyaç için çıkılacak ihalenin 3 ayda tamamlanabileceğini kaydetti. Bir şirketten alım yapma uğraşı gösterildiğini söyleyen Özkıraç, söz konusu şirketin geçmişte Kurumu 50-60 milyon dolar zarara uğrattığını da ileri sürüdü.

Kıb-Tek çalışanlarının toplu iş sözleşmesinin hazırlanması için El-Sen’in ciddiye alınmadığını savunan Özkıraç, Kurum’dan emekliye ayrılan teknik elemanların yerine de tek bir kişi dahi alınmadığını ileri sürdü.

Özkıraç, Kurumdan alım garantisi anlaşması bulunan AKSA Enerji şirketine, haksız ödeme yapıldığını, her ay bunun için Kurumun borçlandığını, yeni 150 milyon TL’lik ödeme yapılması için kredi ihalesine çıkıldığını söyledi.

GREV

Grevin etkileri ile ilgili olarak ise Özkıraç, hastane gibi elzem noktalara gerekli hassasiyeti göstereceklerini, halkın mağdur edilmeyeceğini söyledi. Özkıraç, “Mağdur olan kesimleri bu akşamdan itibaren herkes görecektir” dedi.

Toplumu rahatsız edici eylem yapılmayacağını belirten Özkıraç, “(Grevden dolayı) Mağdur olacak kesim bu ülkeyi sömüren kesimdir” dedi.


ÖZELLEŞTİRME İDDİASI

Bakan Erhan Arıklı’ın Türkiye’den aldığı talimat ile Kıb-Tek’i özelleştirmek için çalıştığını iddia eden Özkıraç, El-Sen olarak Kurumun özelleştirilmemesi için toplumdan destek beklediklerini ifade etti.

Sendikal Platforma da destek için çağrı yapan Özkıraç, “Toplumu başkaldırıya çağırıyoruz” dedi.

KAŞİF

Genel Sekreter Ersan Kaşif ise Bakan Arıklı’nın Kurumu itibarsızlaştırma çalıştığını iddia etti.

BOŞ KONUTLARDAN SAYAÇ ALINIYOR

Yakıt alımı konusunda mahkemeye yapılan başvuru hakkında da Kaşif, ara alımın gerçekleştiğini alınacak kararın bu noktadan sonra anlamsız olacağını belirtti.

Malzeme konusunda ise Kaşif, sayaçları kalmadığı için yeni konutlara, boş konutlardan sökülen sayaçların takıldığını savundu.

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