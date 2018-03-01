Kıb-Tek’te görev değişikliği 

Kıb-Tek’te hükümet değişikliğinden sonra görevden alınması beklenen Gürkan Erdoğan’ın yerine, Genel Müdür Mehmet Salih Gürkan’ın atanacağı öğrenildi.

Taner ULUTAŞ



Kıb-Tek’te yeni Genel Müdür belli oldu. CTP çevrelerindeki güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre UBP-DP koalisyon hükümeti öncesinde Kıb-Tek Genel Müdürü olan Mehmet Sali Gürkan’ın yeniden Genel Müdürlük mevkiine atandığı öğrenildi.

Kıb-Tek eski yönetim kurulu başkanı İsmet Akim ile birlikte birçok başarılı işlere imza atan ve Elektrik Dairesini bugünkü duruma getiren Genel Müdür Mehmet Salih Gürkan’ın yeniden genel müdürlüğe atanması kurum içerisinde de memnuniyet yarattığı öğrenildi.

Kıb-Tek yönetim kurulu başkanlığından istifa eden ve bazı ihalelerdeki hatalı davranışı ve özellikle Cratos Otel’e yaptığı 9 milyonluk indirim ile tepki toplayan Hasan Erçen’in sırf İsmet Akim’in yönetim kurulu başkanlığına getirilmemesi için Ekonomi Bakanının ziyaret ederek ricada bulunduğu öğrenildi.