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KIB-TEK’te görev değişikliği

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkan ve bazı üyeleri görevden alındı, yeni atamalar yapıldı. Prof. Dr. Hasan Amca Yönetim Kurulu Başkanı oldu.
KIB-TEK’te görev değişikliği

Bakanlar Kurulu, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’na 2 Nisan’da Başkan olarak atanan Meftun Orkun’un görevden alınmasına ve yerine Hasan Amca’nın atanmasına karar verdi.

Ayrıca, yine 2 Nisan’da Kıb-Tek Yönetim Kurulu’na üye olarak atanan Özgür Arıkan, Dilaver Bilgen ve Abdullah İşkey görevden alındı, yerlerine Prof. Dr. Samet Biricik, Hasan Akyiğit ve Erman Faydalı atandı.

Görevden alma ve atamalarla ilgili karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

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