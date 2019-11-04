KIB-TEK'te "Görevden alma" ve "Sürgün" dönemi...

UBP-HP hükümeti tarafından atanan KIb-TEK yönetim Kurulu Kıb-TEK'te adeta cadı avı başlattı. Kıb-TEK Yönetim Kurulu geçtiğimiz hafta 1 müdür muavinini görevden alarak müşavir yaparken yine Erdal Onurhan Başkanlığı'ndaki Kıb-TEK Yönetim Kurulu'nun eski EL-SEN Başkanı, Çağrı Merkezi'nin kurucusu ve sorumlusu olan Tuluy Kalyoncu'yu görevinden alıp sürgün uyguladığı ortaya çıktı.

Kıb-TEK Yönetim Kurulu'nun aldığı görevden uzaklaştırma ve görevden alıp sürgün etme yaklaşımı kurumiçeirisnde çalışanlarda büyük tepkiye yıol açtı.

Kıb-TEK Yönetim Kurulu başkanı Erdal onurhan önceki gün yaptığı açıklamada "Yaptığımız gözlem ve değerlendirmede başarılı bulduğumuz çağrı merkezimizin personel sayısının da yetersiz olduğu sonucuna vardık. Uzun saatler, halkımızın her türlü sorununa ve şikayetine nazik bir üslupla yanıt veren bu birimimize de 8 yeni personel istihdam edilecektir." demişti.

Çağrı Merkezi'in kurulmasından bugüne kadar Onurhan tarafından da "başarılı bulunan" başındaki kişi ise Tuluy Kalyoncu idi.