  • BIST 99.209
  • Altın 277,319
  • Dolar 5,7003
  • Euro 6,3697
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

KIB-TEK'te "Görevden alma" ve "Sürgün" dönemi...

» »
KIB-TEK'te "Görevden alma" ve "Sürgün" dönemi...
KIB-TEK'te "Görevden alma" ve "Sürgün" dönemi...

UBP-HP hükümeti tarafından atanan KIb-TEK yönetim Kurulu Kıb-TEK'te adeta cadı avı başlattı. Kıb-TEK Yönetim Kurulu geçtiğimiz hafta 1 müdür muavinini görevden alarak müşavir yaparken yine Erdal Onurhan Başkanlığı'ndaki Kıb-TEK Yönetim Kurulu'nun eski EL-SEN Başkanı, Çağrı Merkezi'nin kurucusu ve sorumlusu olan  Tuluy Kalyoncu'yu görevinden alıp sürgün uyguladığı ortaya çıktı.

Kıb-TEK Yönetim Kurulu'nun aldığı görevden uzaklaştırma ve görevden alıp sürgün etme yaklaşımı kurumiçeirisnde çalışanlarda büyük tepkiye yıol açtı.

Kıb-TEK Yönetim Kurulu başkanı Erdal onurhan önceki gün yaptığı açıklamada "Yaptığımız gözlem ve değerlendirmede başarılı bulduğumuz çağrı merkezimizin personel sayısının da yetersiz olduğu sonucuna vardık. Uzun saatler, halkımızın her türlü sorununa ve şikayetine nazik bir üslupla yanıt veren bu birimimize de 8 yeni personel istihdam edilecektir." demişti.

Çağrı Merkezi'in kurulmasından bugüne kadar Onurhan tarafından da "başarılı bulunan" başındaki kişi ise Tuluy Kalyoncu idi.

Edinilen bilgilere göre önümüzdkei toplantılarda da Kıb-TEK Yönetim Kurulu'nun görevden alma ve sürgün işlemleirne devam edeceği öne sürüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzinsiz ateş yakıp yangına neden olan şahısa yasal işlem03 Kasım 2019 Pazar 22:42
  • En çok yağış nereye düştü ?03 Kasım 2019 Pazar 22:42
  • Gösterilerde en ön safta03 Kasım 2019 Pazar 20:08
  • “Kıb-Tek'in tüm borçlarının 2020 mart ayında sıfırlanması planlanıyor”03 Kasım 2019 Pazar 19:10
  • Turkcell iletişim merkezleri saat 20.00'ye kadar açık olacak: Son gün 6 Kasım03 Kasım 2019 Pazar 19:01
  • Merhum Gazeteci Bilbay Eminoğlu’nun adı Hamitköy’de bir sokağa verildi03 Kasım 2019 Pazar 18:59
  • Tatar: Hükümet olarak üzerinde en fazla durduğumuz konulardan biri yol güvenliği03 Kasım 2019 Pazar 18:54
  • Gönyeli'de gece 2 araç birbirine girdi 2 yaralı03 Kasım 2019 Pazar 18:20
  • Pilli, Akçay’da vatandaşlarla biraraya geldi03 Kasım 2019 Pazar 18:09
  • Baybars, Karpaz bölgesini ziyaret etti03 Kasım 2019 Pazar 17:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti