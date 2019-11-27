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KIB-TEK'te greve %100 katılım.. Özkıraç: Santral dahil herkes grevde!

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Kubilay Özkıraç, soru üzerine arızaları emniyete alacaklarını ancak müdahale etmeyeceklerini de belirtti.
KIB-TEK'te greve %100 katılım.. Özkıraç: Santral dahil herkes grevde!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda bugün süresiz grev başlattı. El-Sen’den yapılan açıklamada, hükümet ile yapmış oldukları tüm görüşmelerin olumsuz geçtiği ve yatırımlar konusunda hükümetin hiçbir adım atmadığı savunularak, askıya aldıkları süresiz grevi uygulamaya koydukları belirtildi.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç BRT’ye yaptığı açıklamada, Teknecik Elektrik Santrali de dahil Kıb-Tek’teki tüm çalışanların greve çıktıklarını söyledi.

Kubilay Özkıraç, soru üzerine arızaları emniyete alacaklarını ancak müdahale etmeyeceklerini de belirtti. (BRT)

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