KIB-TEK'te henüz raporlar hazır değil ama doğal gaz üretiminden bahsediliyor...

İşte o açıklama;

Konu: Ucuz Elektrik İçin, Doğal Gaz Seçeneği

Geçtiğimiz günlerde elektrik tarifelerinde zorunlu yapılan değişiklik sonrasında, üretim maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu, Doğal Gaz ile elektrik üretimi için çalışmalar başlatmıştır.

Çalışmalar sonunda çıkacak raporlar ışığında, Kıb-Tek doğal gaz ile çalışan elektrik santrallerinin alımına gidecek.

Mevcut hükümet programında yer aldığı gibi hem Kıb-Tek’in yeni teknolojileri kullanıp yakıt tasarrufu yaparken maliyetleri düşürme, hem de yıllardır Teknecik santralinde filtre olmamasının insan ve çevre sağlığına potansiyel negatif etkilerini bertaraf etmek amacıyla filtre takılması için başlatılan çalışmalarda tercih yapma noktasında sona yaklaşıldı.

Kıb-Tek bir yandan Çevre Dairesi’nin konu ile ilgili görüşlerini alırken, bir yandan da konu ile ilgili fizibilite çalışmalarını uzmanlarla sürdürmektedir.

Hükümet Programı’nda da yer aldığı gibi daha ucuz, çevreci bir enerji üretiminin yollarını aramakta olan Kıb-Tek Yönetim kurulu, bağlı olduğu Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın da yönergeleriyle doğal gaz ile çalışan elektrik santrallerinin fizibilite çalışmalarını sürdürmektedir.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu gerektiğinde doğal gaz, gerektiğinde fuel oil ile çalışabilecek santraller ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) depolanma maliyetlerini araştırıp kıyaslamaktadır.

Doğal Gaz’ın en büyük avantajı çevre kirliliğine diğer enerji kaynaklarına oranla az etki etmesi, bu gazın yanması ile oluşan çıktının sadece su buharı ve karbondioksit olmasıdır.

Doğal Gaz ile çalışan elektrik santrallerine geçişin olası beş büyük yararı şöyle:

1-Maliyeti düşük olduğundan daha ucuza elektrik üretilecek ve halkımıza daha ucuz elektrik tarifesi uygulama olanağı olacaktır.

2-Doğaya saygılı, fuel oil kullanımına göre çok daha temiz bir yakıt kullanılmış olacaktır. Fuel oil kullanımından ortaya çıkan atıklar ve santrallerin bacalarından çıkan dumanlar olmayacaktır.

3-Ülkemizde doğal gaz kullanımının ilk adımı atılmış olunacak ve gerek evlerde, gerekse iş yerlerinde doğal gaz kullanımına olanak yaratılmış olunacaktır.

4-Kıbrıs adasının çevresinde devam eden araştırmalar sonucunda çıkacak doğal gazın, olası bir çözüm sonrasında ülkemizde de kullanımına hazır bir sistem olacaktır.

5-Buhar türbinleri %28, dizel santraller ile %44 verimlilik sağlanırken, gaz türbinlerinde bu oran %70-72 civarındadır. Böylece sistemin verimliliği artırılmış olacaktır.

Saygılarımızla

Kıb-Tek Yönetim Kurulu