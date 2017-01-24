Kıb-Tek’te ihale hortumlaması mı?

KKTC’nin en önemli kuruluşlarından Kıb-Tek’te alavere dalaverelerin ayyuka çıktığı öne sürülüyor. Bir gün Kıb-Tek Yönetim Kurulu eski Başkanı İsmet Akim ile yaptığım bir röportajda, hortumları bir bir kesiyorum ama bir türlü bu hortumları kapatamıyorum demesini hiç unutamıyorum.

Bu Kıb-Tek’te hortum bir yerlere sürekli akıyor. Ancak iyi ki El – Sen de var diyorum. El – Sen eski başkanı Çağlayan Cesurer’i ile Tuluy Kalyoncu’su ile şimdiki yöneticileri ile bazı endek ve göndeklere kısmen de olsa dur deyip, hortumları kesiyor.

Kıb-Tek, LED ışıkları ile ilgili olarak ihaleye çıktı. İhalede en düşük teklifi EDS firması verdi. 16 Aralık 2005 yılında çıkılan ihale, Ocak 2017 olmasına karşın neticelendirilmedi. EDS firması bir yazı yazarak ihalenin hala daha neden başlatılmadığının nedenini niçinini öğrenmek istedi. Hatta Yönetim Kurulu Başkanına bir araya gelelim, bir sorun varsa karşılıklı görüşelim teklifi yaptı. Yapmasına yaptı da EDS firmasının ihale ile ilgili cevap beklemekten anası ağlarken, maalesef Yönetim Kurulu Başkanı gelen mektuptan As Başkan ile yönetim kurulu üyelerini haberdar etmek yerine perde gerisinde play back yapmayı tercih etti.

EDS firması Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı ile yönetimi inceden inceye ihaleye fesat karıştırmakla suçluyor. Hatta daha da ileri giderek arkadaşlar, siz ihaleyi bir firmaya peşkeş çektiniz bizi de piyon olarak kullanıyorsunuz dedi. Peki, bu ithama karşılık başkan ne dedi? Dünya Boks Şampiyonu Muhammet Ali’nin beni boks müsabakası için ringe çağırması sonrasında, ben ne yaptıysam, sayın başkan da onu yaptı.

Bakın Kıb-Tek’te bir dolap dönüyor. Birileri bu dolabı döndürüp, dolabın durmaması ve dağarcığına mangırcıkları akıtması için Başbakan Özgürgün’ün ile Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın adını, onların haberi bile olmadan bu işlere karıştırıyor. Bir firma sahibi, bazı yönetim kurulu üyelerini yemeğe çıkartıyor. 20015’te başlayan LED ihalesi 2017’de birilerinin lehine sonlandırılmaya çalışılıyor. O birilerine geçti borun pazarı dün Pazartesi’ydi desem mi bilmiyorum.

Neyse, onu geçtik. Ama geçemeyeceğimiz bir başka konu daha var. Bizim Minik Kuşlar, Ekonomi Bakanı Sunat Atun’un, yampuri yampuri giden bazı konular ile ilgili başkandan hesap sormaya kalktığını, ancak Kıb-Tek’in Yönetim Kurulu Başkanının ben senden emir almam. Ben yalnız Başbakan Hüseyin Özgürgün’den emir alırım dediğini söylüyor. Bakan olarak koltuktan almaya çalışıyor ama gücü yetmiyor. Nasıl film ama? Ayni Türk filmi gibi değil mi? Vallahi bu devirde delikanlılık ne racon kesmek. Ne adam öldürmektir. Bu devirde herhalde en doğru iş hortum kesmektir.

Bakın Millet, kızlar artık beyaz ‘YATLI’ prenslerini beklerken, Kıb-Tek’te, bazıları ihaleye katılacak olan beyaz yakalı, lacivert ceketli iş adamları beklediğini söylüyor.

Kıb-Tek’te bazı işler ayağa düştü. Kurumdan sorumlu Bakan bile, birilerinin birilerinden aldığı güç nedeni ile o birilerine sözünü geçiremiyorsa yandı gülüm keten helva demekten başka ne kaldı ki.