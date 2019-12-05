Kıb-Tek’te ihale kararı istifa getirdi! İşte istifaların perde gerisi...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda sular bir türlü durulmuyor. Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile El-Sen arasında imzalanan protokoldeki 60 MW ek üretim için ihaleye çıkılacağı maddesi buna karşı duran KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun UBP’li üyelerinin istifasını getirdi.

Kıb-Tek’te ihale istifa getirdi!

ONURHAN'IN İSTİFA ETTİĞİ KONUŞULUYOR!

Bu hafta Bakanlar Kurulu'ndan 4 adet hibrit LNG (çift yakıtlı, Fuel-Oil ve Sıvılaştırılmış Gaz ile çalışabilen) 60 MW'lık santral alınması kararının çıkması bekleniyorken diğer yandan Kıb-TEK Yönetim Kurulu başkanı olan ve bu yatırıma karşı olan Erdal Onurhan'ın yakınlarına istifa edeceğini söylediği KIB-TEK'te konuşuluyor. Onurhan'ın Consantrated Solar Power ( CSP ) yatırımı istediği belirtiliyor. Onurhan ve UBP'li Kıb-TEK Yönetim Kurulu üyelerinin yarın ki KIB-TEK Yönetim Kurulu toplantısında son kez bir araya gelecekleri öğrenildi. Onurhan ile birlikte diğer UBP'li yönetim Kurulu üyelerinin de istifa edecekleri öğrenildi.

BAKAN TAÇOY SIKINTILARI VAR

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkan ve bazı üyelerinin istifa ettiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını bnunla birlikte Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin bazı sıkıntıları olduğunu ve Başbakan Ersin Tatar’dan randevu beklediklerini söyledi. Konu ile ilgili bilgisinin olduğunu dile getiren Taçoy, yönetim kurulu üyelerinin şikayet ve sıkıntılarını bildiğini kaydetti.

ONURHAN’DAN GARİP DİZEL JENARATÖR AÇIKLAMASI

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, 2030 yılında satın almak için yakıtı bulunamayacak olan, bulunsa bile çok pahalı olacak olan dizel jeneratör alımı için direnenlerin kim olduğunu ve neden bu alımı yapmak istediklerini sorgulanması gerektiğini söyledi. Onurhan, yılda ortalama 2000 saat güneş gören ülkemize en uygun olan depolamalı güneş enerjisi santralı reddedenlerin de bu kişiler olduğunu belirtti.

KARAR BAŞBAKAN ERSİN TATAR’IN

Perşembe günü toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısında Bkan Taçoy iel El-SEN arasında imzalanan protokolün gereği olan çift yakıtlı, Fuel-Oil ve Sıvılaştırılmış Gaz ile çalışabilen) 60 MW'lık santral alınması kararının çıkması bekleniyor. Bu karadan sonra ise Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin istifalarının kabul edilmesi bekleniyor. Başbakan Ersin Tatar’ın KIB-TEK yönetim Kurulu Başkanlığı’na Selim Gökbörü’yü atayacağı söyleniyor.