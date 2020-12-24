Kıb-Tek'te ihale karmaşası...Genel Müdürlük eliyle belgeler Yönetim kurulundan gizleniyor

KIBTEK Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu Sosyal medya hesabından paylaştı:

KIBTEK Yönetim Kurulu oturuyor, 10,000 Adet Tek Faz Elektronik Sayaç için Pazarlık Usülü İhale Kararı alıyor, Keşif Bedeli olarak da 121.45€/Adet belirliyor, Yönetim Kurulunun Bilgisi ve Onayı dışında İhale 128.60€/Adet üzerinden bağlanıyor.

Olay gazetelere düşünce durumu öğreniyoruz, bunun üzerine ilgili tüm evrakları talep etmemize rağmen evraklar Genel Müdürlük tarafından şuan hala görevde olan Asbaşkan olarak tarafımdan gizleniyor ve verilmiyor.

Hükümetin düşmüş olması sebebiyle Bakanlar Kurulu toplanamıyor, KIBTEK'in Yakıt İhalesi Bakanlar Kurulu Kararı olmadan Uluslararası İhale olarak çıkılamıyor. Hükümet konusunda uzayıp giden belirsizliğini gören KIBTEK Yönetim Kurulu oturuyor, Uluslararası İhale Kararını iptal edip Ulusal İhale Kararı alıyor. Yaşanan gecikme sebebiyle mevcut sözleşmenin sona ereceği gün ile ihalenin tamamlanma süresi arasında yakıtsız kalınacak bir periyod ortaya çıkıyor.

Bu açığı göz önünde bulunduran KIBTEK Yönetim Kurulu, Mevcut Yakıt Sözleşmesinin vermiş olduğu 3 aylık uzatma opsiyonu maddesine atıfta bulunarak, sözleşmeyi doğrudan 3 ay uzatmak yerine, devam eden ihale sürecinin tamamlanacağı güne kadar (bir hafta ise yalnızca bir hafta, bir ay ise yalnızca bir ay) uzatma kararı alıyor.

Konu gazetelerde KIBTEK İhalesiz 60,000 Ton Yakıt alacak şeklinde yer alıyor. Konuyu soruşturduğumuzda yok öyle birşey cevabını alıyoruz. Haberin üzerinden iki gün geçtikten sonra ilgili firmadan 60,000Ton Yakıt (Yaklaşık 4 Aylık tüketimini karşılamaya yeterli) talep edildiğine dair bir yazı geliyor. Devamında ise Kurum olarak siz bu taahhüdü verdiniz, bende bu yakıtı sipariş ettim diye belirtiyor.. Bu konuda da evrak ve bilgi gizleniyor..

Tam Sayıştay'ı göreve çağıralım diyecekken, 22 Eylül 2020 tarihinde, ilgili tüm evrakların içerisinde bulunduğu bir klasör eşliğinde Bakanlığı Sayıştay'a şikayet ettiğimiz, şikayetin üzerinden tam 3 ay geçmiş olmasına rağmen, konu hakkında hala tek bir kelime dahi geri dönüş almadığımız aklıma geliyor..

Özetle, bahsi geçen ihalelerde, Yönetim Kurulu Kararlarının dışında hareket edilmiş, akabinde ise ilgili evraklar Yönetim Kurulundan Genel Müdürlük eliyle gizlenmektedir.. Kamuoyunun bilgisine..