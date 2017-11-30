Kıb-Tek’te ihalesiz alıma kılıf!..

KKTC’nin en önemli kurumlarından birisi konumunda olan Kıb-Tek’te yaşananlar ‘Yok artık’ dedirtiyor.

Bir otele bağışlanan 9 Milyonluk elektrik borcundan, Mahkemeden dönen 4 Milyon 250 bin Euro’luk ihalelerden sonra Kurum Genel Müdürünün iptal edilen ihaleden sonra kendi yetki alanına giren miktar kadar parça parça sokak lambalarını alması Kıb-Tek çalışanlarının da tepkisine neden oldu.

Kıb-Tek’te güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, bir süre önce Kıb-Tek sokak lambaları ile ilgili olarak ihaleye çıktı. Bir firma tarafından getirilen sokak lambalarının numuneleri, kullanılmasında sakınca yoktur onayı için ‘EMO’ya gönderildi. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) gönderilen örnekleri inceleyerek ‘Yetersizdir’ diyerek onay vermedi. Onay verilmeyince Kıb-Tek yönetim kurulu bu ihaleyi iptal etti dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, ihale iptal edilince bukez Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, yetki alanına giren miktar kadar LAD sokak lambalarını bu firmadan almaya başladı. Partiler halinde ilgili firmadan alınan sokak lambalarının daha sonra demirleri yok. Bağlantıları yok gibi eksiklikleri de ortaya çıktı ifadesinde bulundu.

EMO’nun onay vermediği sokak lambaları Genel Müdürün yetki alanına giren miktarlar halinde ilgili firmadan alınması sonrasında, geçmişte alınan ‘MANAS’ elektrik saatlerinin yaşattığı büyük sıkıntı gibi sıkıntı yaşatacak diyen ayni kaynak, minarenin kılıfı hazırlandı. Ancak kılıf dar geldiği için yırtılıyor. Genel Müdürün arkasını bazı siyasilere dayayarak seçim arifesinde hesap sorulmayacak düşüncesi ile giriştiği bu duruma Sanırım EL-SEN’de tepki verecek. Ve yönetimin dikkatini çekecek dedi.