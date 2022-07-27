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KIB-TEK'te ihalesiz yakıt alımı... 1 aylık zarar 140 Milyon TL

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KIB-TEK'te ihalesiz yakıt alımı... 1 aylık zarar 140 Milyon TL
KIB-TEK'te ihalesiz yakıt alımı... 1 aylık zarar 140 Milyon TL

KIB-TEK Yönetim Kurulu eski As Başkanı Yusuf Avcıoğlu sosyal medya hesabından KIB-TEK'in son bir ayda ihalesiz yakıt alımından dolayı uğradığı zararı açıkladı.

 

İşte açıklama;

TOPLAM ZARAR 140 MİLYON TÜRK LİRASINA ULAŞTI !

23 Temmuz 2022 Tarihinde Bakanlar Kurulunun almış olduğu 6. Doğrudan Alım Kararı olan 66,000mton (60,000+%10) sonrası kendilerine aşağıdaki soruları yöneltmiştik.

CEVİZCİNİN ÇUVALINDAN DAĞITAN BAKANLAR KURULUNA SORUYORUZ:

1️⃣ Yakıtın Fiyatı nedir?

2️⃣ Yakıtın Taşımacılık Fiyatı nedir?

3️⃣ Yakıtın içeriği nedir ve içeriğinde hangi şartlar aranacaktır?

4️⃣ Yakıt yine Teknecik Terminaline uygun olmayan aynı riskli gemi ile mi taşınacak?

5️⃣ Yakıt Analizleri yapılıp, Analiz Sonuçları Kamuoyu ile paylaşılacak mı?

6️⃣ Vatandaşın cebinden alıp Özel Şirketlerin Kasasını doldurmaya daha ne kadar devam edeceksiniz?

7️⃣ Ünal Üstel'in Kurumu Zarara uğratanlardan SÖZDE soracağı Hesap, Fahiş Fiyattan İhalesiz 66,000 mton daha Yakıt alımı yapmak mıdır?

8️⃣ Hükümet ortağı DP'nin Fahiş Fiyattan İhalesiz Yakıt Alımı konusundaki SÖZDE rahatsızlığı 24 saat içerisinde nasıl geçti ve bu kararın altına imza attı?

Bu soruların hiçbirine Hükümet kanadından cevap gelmemesine rağmen, Fiyat bilgisine ulaştık!

⛔️ Çok değil daha bir hafta önce 149$/mton'a Yakıt taşıyan firmanin beklenmedik (!) bir şekilde %50 indirim yaparak 75$/mton'a Yakıt taşıyacağını öğrendik!

✅️ İhale ile yapılan Yakıt Tedariğine ise Taşımacılık için 33.23$/mton ödendiğini yeniden hatırlatmak gerekiyor.

⛔️ Yakıta ise "MED Platts HIGH" (Yüksek Fiyat) üzerinden ödeme yapılacağını teyit ettik.

✅️ İhale Alımda "MED Platts MEAN" (Ortalama Fiyat) üzerinden ödeme yapıldığını da hatırlatmak gerek.

Güncel Fiyatlar ile, bu İhalesiz Alımda;

➡️ Birim Fiyat Farkı. = 42.02 $/mton

➡️ Toplam Yakıt Tonajı = 66,000 mton

⚠️ Toplam Fiyat Farkı = 2,773,320 $

Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan 6 İhalesiz Alımla;

⚠️ TOPLAM ZARAR = 7,817,085 USD

⚠️ TOPLAM ZARAR = 139,567,017 TL

'ye ulaşmış oldu.

Resmi Gazetede Yayınladıkları Yasa Gücünde Kararnamede, İhalesiz Yakıt Alımının "TC'nin Kamu ve Özel Şirketlerinden yapılacak" yazmasına rağmen, Hükümet olduğunu iddia eden ve bu kararnamenin altına imza atanlar, kendi yazdıklarına yine kendileri uymayarak, KKTC ve Yabancı Ülke Şirketlerinden de Teklif aldıklarını ve bu Tekliflerin elden ele dolaştığını biliyor muydunuz?

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