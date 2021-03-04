KIB-TEK'te neler oluyor? Kim hangi yolsuzluğa bulaştı? Neden görevden alınmıyorlar?

KIB-TEK'te neler oluyor? Kim hangi yolsuzluğa bulaştı? Neden halen görevden alınmıyorlar?

KIB-TEK'te neler oluyor? Kim hangi yolsuzluğa bulaştı? Neden halen görevden alınmıyorlar?

Gazeteniz detay tüm belgeleri ile KIB-TEK dosyasını yeniden belgeleri ile açıyor.

Kıb-TEK'in içerisindeki mafya kim?

İsim isim kim, ne zaman, hangi konuda yolsuzluk kim usulsüzlük yaptı.

Arkasında kimler var? Halen görev yapmaya devam ediyorlar mı?

Tümünü belgeleri ile açıklamaya başlıyoruz.

Halkın malı Kıb-TEK'te neler yapılmak isteniyor? Ucuz elektrik hayal mi? Kablo ile elektrik 5 yıldır neden gelmiyor? Yakın zamanda bu proje yürürlüğe girecek mi?

Karadeniz Power nedir?

Yarın gazete bayinizden bir Detay Gazetesi ayırtmayı unutmayın.

Gerçekler detayda saklıdır.