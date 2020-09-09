KIB-TEK'te personele PCR testi yapılıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) personeline PCR testleri yapılmaya başlandı.Görüştüğümüz Kıb-Tek yetkilileri durumu doğruladı.
Testlerin kontrol amaçlı yapıldığı ve 700'e yakın personele test yapılacağı bilgisi verildi.
Vezne bir süreliğine kapandı
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliği’nde personele PCR testi yapıldığı için vezne bir süreliğine kapandı. Vatandaşlar, dairenin dışında bulunan ödeme noktalarından işlem yaptı.
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