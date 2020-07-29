Kıb-Tek'te sınavsız, münhalsiz "geçici işçi istihdamı" hazırlığı yapılıyor

Kıb-Tek'te Yönetim Kurulu "geçici işçi istihdamı" hazırlığı yapılıyor
Bugün toplananan Yönetim Kurulu Kıb-TEK'e geçici işçi statüsünde sınavsız münhalsiz işçi istihdam yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. İstihdamların seçim öncesi sınavsız münhalsiz yapılmaya çalışılması ise dikkatlerden kaçmıyor.
Yönetim Kurulu toplantı gündeminin 16. Maddesi olan "geçici işçi statüsünde sınavsız münhalsiz işçi istihdam"ı konusunda nasıl bir karar çıkacağı merak ediliyor.
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