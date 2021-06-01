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KIB-TEK’TE usulsüzlük yapılıp yapılmadığını araştıran komite toplandı

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Cumhuriyet Meclisi, KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi, bugün toplandı.
KIB-TEK’TE usulsüzlük yapılıp yapılmadığını araştıran komite toplandı

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Komite’nin gündeminde bulunan konulara ilişkin davetliler dinlendi.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Menteş Gündüz, Yasemi Öztürk ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Toplantıya ayrıca CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay katıldı.

Komite toplantısında, davetli olarak, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin de hazır bulundu.

Komite, konu üzerindeki görüşmelerine bir sonraki toplantısında devam edecek.

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