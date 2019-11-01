  • BIST 98.810
  • Altın 278,754
  • Dolar 5,7238
  • Euro 6,3911
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

KIB-TEK’te yatırım başka bahara!

» »
UBP-HP hükümeti Kıb-Tek’te yatırımların yapılması sürecine fren bastı, komite çalışmalarını tamamlayamadı. Dün itibarı ile El-Sen ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy arasında imzalanan sözleşmenin süresi doldu.
KIB-TEK’te yatırım başka bahara!

UBP-HP hükümeti Kıb-Tek’te yatırımların yapılması sürecine fren bastı, komite çalışmalarını tamamlayamadı. Dün itibarı ile El-Sen ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy arasında imzalanan sözleşmenin süresi doldu.

 

KIB-TEK’te yatırım

başka bahara!

 

KOMİTE BATTOS OLDU

Ekonomi Bakanlığı ile El-Sen arasında imzalanan 6 Eylül tarihli mutabakat metnine göre oluşturulan “Enerji Yatırım Komitesi”ne   El-SEN tarafından görevlendirilen Akademisyen Doç. Dr. Hasan Altıok Detay Gazetesi’ne verdiği bilgiye göre komite toplantıları 45 günlük sürenin bitmesine rağmen sonuca ulaşmadı. Hasan Altıok Detay Gazetesi’ne yaptığı açıklamada oluşturulan komite çalışmaları tamamlanamadı dedi.

 

KIB-TEK’E YATIRIM YOK

Ekonomi Bakanlığı ile El-Sen arasında imzalanan 6 Eylül tarihli mutabakat metnine göre “Komite 30 günlük sürede çalışmalarını tamamlayacak ve geriye kalan 15 günlük süre içerisinde şartname hazırlanacak ve ihaleye çıkılmak üzere Merkezi İhale Komisyonu’na gönderilecektir” yazmasına rağmen süreç işletilmedi ve ihaleye çıkılmadı.

 

 

el-sen_uzlasi-001.jpgel-uzlasi2-001.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Federasyon hikayeleri ile hem kendimizi hem halkımızı kandırıyoruz"31 Ekim 2019 Perşembe 21:16
  • Son Dakika: KIB-TEK'ten görevden alma!31 Ekim 2019 Perşembe 20:47
  • Girne’de Evde Yapılan Aramada Uyuşturucu Çıktı31 Ekim 2019 Perşembe 20:30
  • Tüketiciler Derneği’nden “Etiket-Kasa Fiyat Farkı” Konusunda Uyarı31 Ekim 2019 Perşembe 20:25
  • Tatar: Yollara yönelik yeni açılımlarımız devam edecek31 Ekim 2019 Perşembe 20:12
  • Menteş Gündüz: "Neden Erken seçimi söyledim? Sonuçta bazı şeyler yürümüyorsa yürümüyor"31 Ekim 2019 Perşembe 20:07
  • 4 yaşındaki Mert Çakır, çocuk yoğun bakım servisine alındı31 Ekim 2019 Perşembe 19:52
  • Demirhan’da minibüs şoförü 4 yaşındaki çocuğa çarptı31 Ekim 2019 Perşembe 18:40
  • Tatar Türkiye’den gelen Cumhuriyet Kadınları Derneği Güzelbahçe Şubesi Heyeti’ni kabul etti31 Ekim 2019 Perşembe 17:51
  • Küçük: “ Bir haftadır Tekke Bahçesi yanında başlatılan kazıda bugün 2 kişiye ait kalıntıya rastlandı”31 Ekim 2019 Perşembe 17:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti