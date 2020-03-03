KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, saat 09.30’da toplandı.
Komite, davetlilerin görüş ve önerilerini dinledi.
Komite toplantısına, KIB-TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın, KIB–TEK (AR–GE) Genel Müdür Yardımcısı Kamil Direl,KIB-TEK Eski Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çetin Erçen ve Gürcan Erdoğan katıldı.
UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı (Önerge Sahibi) katıldı.
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