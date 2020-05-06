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KIB-TEK’teki ihalelerde usulsüzlük yapılıp yapılmadığına ilişkin Meclis araştırma komitesi toplandı

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KIB-TEK’teki ihalelerde usulsüzlük yapılıp yapılmadığına ilişkin Meclis araştırma komitesi toplandı
KIB-TEK’teki ihalelerde usulsüzlük yapılıp yapılmadığına ilişkin Meclis araştırma komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi bugün, saat 10.30’da toplandı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite, davetlilerin görüş ve önerilerini dinledi.

Komite toplantısına KIB-TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın, KIB-TEK Yönetim Kurulu Üyesi Gürdal Çuvalcıoğlu ve KIB-TEK (AR-GE) Genel Müdür Yardımcısı Kamil Direl katıldı.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan komitede, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP

Milletvekili Mesut Genç ve önerge sahibi olarak YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yer aldı.

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