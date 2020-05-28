  • BIST 105.150
  • Altın 377,142
  • Dolar 6,8138
  • Euro 7,5242
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Kıb-Tek’teki ihalelerde usulsüzlük yapılıp yapılmadığına ilişkin meclis araştırma komitesi bugün toplandı

» »
Kıb-Tek’teki ihalelerde usulsüzlük yapılıp yapılmadığına ilişkin meclis araştırma komitesi bugün toplandı
Kıb-Tek’teki ihalelerde usulsüzlük yapılıp yapılmadığına ilişkin meclis araştırma komitesi bugün toplandı

Cumhuriyet Meclisi, KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre saat 10.30’da başlayan toplantıda KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi davetlileri dinledi.

Komite toplantısına davetli olarak Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı (Önerge Sahibi) ve KIB-TEK Eski Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundular.

Davetlilerin dinlenmesinden sonra görev süresi 3 Haziran 2020 tarihinde sona erecek olan Komite, çalışmalarını sonuçlandıramamasına ilişkin Taslak Raporu görüşerek oybirliğiyle Genel Kurul’a sevk etme kararı aldı.

UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan komiteye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve HP Milletvekili Mesut Genç katıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamu maaşları ve belediyelere katkı 1 Haziran’da ödenecek28 Mayıs 2020 Perşembe 16:32
  • Tabipleri Odası'ndan Hastane'ye bağış28 Mayıs 2020 Perşembe 15:51
  • İçişleri Bakanlığı'ndan Dernekelre hijyen uyarısı28 Mayıs 2020 Perşembe 15:49
  • KTAMS eylem yapacak28 Mayıs 2020 Perşembe 15:48
  • Atatürk Öğretmen Akademisi değişiklik yasa tasarısı komiteden geçti28 Mayıs 2020 Perşembe 15:47
  • Kamu Hizmeti Komisyonu yasası konusunda tadilat için girişim başlatıldı28 Mayıs 2020 Perşembe 15:15
  • Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisini Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Komite toplandı28 Mayıs 2020 Perşembe 14:54
  • Şefik: Mahkemeler Randevulu sisteme geçti. Adli tatil kısaldı28 Mayıs 2020 Perşembe 14:11
  • “Kamu sağlık çalışanları nakil tüzüğünün günün koşullarına göre yeniden revize edilmesi için düğmeye basıldı”28 Mayıs 2020 Perşembe 13:57
  • Tatar: Türkiye ile imzalanan mali protokol ekonomiye olumlu yansıyacak28 Mayıs 2020 Perşembe 13:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti