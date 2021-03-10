  • BIST 1.565
  • Altın 416,452
  • Dolar 7,5357
  • Euro 8,9627
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAToplam 7092 test yapıldı, 17'si yerel 27  pozitif vaka

KIB- TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi toplandı

» »
Cumhuriyet Meclisi KIB- TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi bugün UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında saat 09.30’da toplandı.
KIB- TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi KIB- TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi bugün UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında saat 09.30’da toplandı.

Rapor hazırlama sürecinin tartışılması gündemiyle toplanan komite, önerge sahibi olarak, Yeniden Doğuş Partisi Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı’nın konuyla ilgili görüş ve önerilerini dinledi.

Toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner de katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite, bu konudaki görüşmelerine bir sonraki toplantıda devam edecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • estoran ve kafeler, bugün itibarıyla dış mekân oturma alanlarında hizmet vermeye başladı10 Mart 2021 Çarşamba 17:27
  • ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün:KKTC ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimiz bizler için değerlidir10 Mart 2021 Çarşamba 17:15
  • Amcaoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüştü10 Mart 2021 Çarşamba 17:14
  • Zaroğlu: “Demokrasinin güçlenme mücadelesi ülkeden önce parti içinde verilmeli”10 Mart 2021 Çarşamba 17:09
  • Lute, Kıbrıs’taki temaslarinin ardından Atina’da10 Mart 2021 Çarşamba 16:55
  • Lapta'da karantina otelinde tecavüz iddiası!10 Mart 2021 Çarşamba 16:52
  • Türk-Sen’den El-Sen’e Destek…10 Mart 2021 Çarşamba 16:50
  • Restoranların Dış Mekân Oturma Alanları Bugün Açıldı10 Mart 2021 Çarşamba 16:47
  • Cumhurbaşkanı Tatar, akademisyenlerle bir araya geldi10 Mart 2021 Çarşamba 16:21
  • Gürkut: “Salgını en az zarar ve kayıpla atlatmak hepimizin ortak amacı”10 Mart 2021 Çarşamba 15:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti