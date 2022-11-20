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KIB-TEK'ten açıklama!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, söz konusu bölgelere, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı elektrik verilemeyeceği kaydedildi.
KIB-TEK'ten açıklama!

Kesinti yapılacak bölgeler şöyle:

Balıkesir

 “21 Kasım 2022 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Balıkesir Kırsal Kesim Arsalarına elektrik verilemeyecektir.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur,bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.”

Güzelyurt

“21 Kasım 2022 Pazartesi günü alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Aşağı Bostancı Celal Bekiroğlu Sokak ve Anamur Sokaklarına elektrik verilemeyecektir.
Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur,bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz. “

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