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KIB-TEK’ten borcu olan abonelere duyuru…

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), borcu olan abonelerinin elektriklerinin, 6 Şubat’ta kesileceğini duyurdu.
KIB-TEK’ten borcu olan abonelere duyuru…

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), borcu olan abonelerinin elektriklerinin, 6 Şubat’ta kesileceğini duyurdu.

Duyuruda, son ödeme tarihi dolmuş (Ocak 2024 dönemi ve öncesi) ve ödenmemiş 675 TL ve üzeri faturası olan hesaplar ile KIB-TEK ile taksit sözleşmesi yapmış ancak taksit geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektriklerinin salı günü kesileceği belirtildi.

Duyuruda yeni kesme ulama ücretinin 275,87 TL olduğu da hatırlatıldı.

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