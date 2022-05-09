  • BIST 2.464,71
  • Altın 900.621
  • Dolar 14.9732
  • Euro 15.7444
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Kıb-Tek'ten borcu olanlara uyarı.. Gününü açıkladılar...

» »
Mart dönemine ait elektrik faturasını ödemeyen, 675 TL üzeri bakiyesi olan tüketicilerin elektriği perşembe günü kesilecek.
Kıb-Tek'ten borcu olanlara uyarı.. Gününü açıkladılar...

Mart dönemine ait elektrik faturasını ödemeyen, 675 TL üzeri bakiyesi olan tüketicilerin elektriği perşembe günü kesilecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Mart 2022 dönemi faturalarından ödenmemiş ve 675 TL üzeri bakiyesi bulunan tüketicileri uyararak, borcunu ödenemeyen tüketicilerin elektriğinin 12 Mayıs perşembe günü kesileceğini açıkladı.

Mart ayı indirimlerinin nisan ayı faturalarında mahsuplaştırıldığı, bunun tüketicilere bildirildiği de belirtildi.

Vatandaşların kurumun bölge amirliklerinden veya çağrı merkezinden gerekli bilgiyi alabileceği de ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?09 Mayıs 2022 Pazartesi 09:47
  • Tatar: Türkiye'nin Garantörlüğü ve Askeri Varlığı Kırmızı Çizgimizdir09 Mayıs 2022 Pazartesi 09:34
  • Kamuda yaz mesaisi bugün başladı09 Mayıs 2022 Pazartesi 09:25
  • Oğuz, Balıkesir'de Başlayan Tütün Üretimini İnceledi09 Mayıs 2022 Pazartesi 09:09
  • Kayıp Şahıs Bulundu09 Mayıs 2022 Pazartesi 09:00
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı?09 Mayıs 2022 Pazartesi 08:46
  • UBP Meclis grubu toplanıyor... Başbakanlık için 3 isim konuşuluyor09 Mayıs 2022 Pazartesi 08:01
  • Günün gazete manşeti... Detay bugün ne yazdı... 9 Mayıs 202209 Mayıs 2022 Pazartesi 07:59
  • Balıkesir bölgesinde tütün ekimine başlandı09 Mayıs 2022 Pazartesi 07:55
  • Taner Ulutaş yazdı...Görev kime verilecek? ve mesajınız var...09 Mayıs 2022 Pazartesi 07:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti