Kıb-Tek'ten çevre kirliliği iddialarına yanıt

Kıb-Tek'in açıklamasının tam metni şöyle:



"26 Ağustos tarihinde Sosyal Medyada Alagadi Plajında Teknecik Elektrik Santraline Yakıt İkmali Kaynaklı Kirlilik meydana geldiğine dair paylaşımlar üzerine rutin kontrollerimize ilaveten Tekneciğe, Alagadiye, Yakıt Nakil Hattına ve çevredeki diğer tüm lokasyonlara KIBTEK Dalgıçları ile hem yüzeyden hem de dalışlar yaparak incelemelerde bulunmuştuk.

Eş zamanlı olarak da Çevre Dairesi, Çevre Mühendisleri ve Yerbilim Mühendisleri Odaları ile temasa geçmiş, kesin sonuçları analizler ile belirleyecek ve şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşacağız demiştik..

Bugün elimize ulaşan Test Sonuçları şöyledir:

Merkezimize teslim edilen kum örneğinde merkezimizin laboratuvarında toplam petrol hidrokarbonları, ODTÜ Merkez Laboratuvarında ise X-Işını Difraksiyometresi (XRD) analizleri yapılmıştır.

Numunede kirletici hidrokarbon varlığını tespit etmek için %98 saflıkta hekzan ile 48 saat özütleme yapılmış ve analiz sonucunda Hidrokarbon Kirleticilerine RASTLANMAMIŞTIR.

Numunenin mineralojik yapısının tespiti için yapılan XRD testinde ise yoğun olarak bulunan mineraller "Dolamit" ve "Kalsit" olarak belirlenmiştir.

Kamuoyunun bilgisine.."