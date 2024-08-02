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KIB-TEK’ten duyuru.. Kesilecek!

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KIB-TEK, borçlu olan abonelerini uyardı.
KIB-TEK’ten duyuru.. Kesilecek!

KIB-TEK, borçlu olan abonelerini uyardı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan duyuru şöyle:

“Kurum alacaklarının tahsili konusunda, son ödeme tarihi dolmuş (Temmuz 2024 dönemi ve öncesi) ve ödenmemiş (675 TL üzeri) borçlar ile birlikte Kurumumuz ile yapılan yasal sözleşmeler ve taksitlendirilmiş hesapların ödenmemiş taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektrikleri 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü kesilecektir.

Abonelerimizin mağdur olmaması adına gerekli ödemelerini yapmalarını önemle rica olunur.”

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