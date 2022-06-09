KIB-TEK'ten elektrik borcu olanlara uyarı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son ödeme tarihi dolmuş (Nisan 2022 dönemi ve öncesi), 675 TL üzeri ödenmemiş borcu olan tüm özel ve tüzel abonelerin cuma günü elektriğinin kesileceğini duyurdu.
Kurum’dan yapılan açıklamada, Kıb-Tek ile yapılan yasal sözleşmeler ile taksitlendirilmiş hesaplarda, ödenmemiş taksit borcu geriliği olan abonelere de bu kapsamda elektrik kesintisi yapılacağı kaydedildi.
Açıklamada, mağdur olmamak adına gerekli ödemelerin yapılması çağrısında bulunuldu.
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