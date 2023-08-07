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KIB-TEK'ten elektrik borcu olanlara uyarı

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), borcu olan aboneleri uyardı. Kurumdan yapılan açıklamada, temmuz ve öncesine ait 675 TL üzerinde elektrik borcu olan abonelerin elektriğinin bugün kesileceği açıklandı.
KIB-TEK'ten elektrik borcu olanlara uyarı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), borcu olan aboneleri uyardı. Kurumdan yapılan açıklamada, temmuz ve öncesine ait 675 TL üzerinde elektrik borcu olan abonelerin elektriğinin bugün kesileceği açıklandı.

KIB-TEK’ten yapılan açıklama şöyle: “Son ödeme tarihi dolmuş (Temmuz 2023 dönemi ve öncesi) ve ödenmemiş (675 TL üzeri) ve yine aynı şekilde kurumumuz ile yapılan yasal sözleşmeler ile taksitlendirilmiş hesapların ödenmemiş taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektrikleri 7 Temmuz 2023 Pazartesi günü kesilecektir.

Hatırlatmak adına yeni kesme-ulama ücretinin 181,03 TL olduğunu ayrıca belirtiriz. Abonelerimizin mağdur olmaması adına gerekli ödemeleri yapmaları önemle rica olunur.”
Kıbrıs Gazetesi

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