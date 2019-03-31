Kıb-Tek'ten erken fatura duyurusu!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu(Kıb-Tek), 1 Nisan itibari ile yeni döneme geçiş yapacağından bazı tüketicilerin elektrik tüketimlerinin erken faturalanacağını duyurdu.

Kıb-Tek tarafından yayımlanan bildiride, 1 Nisan’dan itibaren konut tarifeleri “3 Zamanlı Kontrol Sizde” tarifesinden hesaplanacağı için mart ayı sonunda tüm elektrik abonelerinin faturaları, mevcut tarife sisteminden faturalandırılacağı kaydedildi.



Bildiride, “Bu sebepten dolayı bazı abonelerimizin faturaları 30 günlük olarak değil, daha erken faturalandırılacak, dolayısıyla, bu aboneler faturalarında normalden düşük tutar göreceklerdir. Bu tamamen kısa okuma süresinden kaynaklanacaktır” ifadeleri kullanıldı.



1 Nisan tarihinden itibaren yenilenebilir enerji sistemi bulunan aboneler hariç, tüm konut tarifesi kullanıcılarının tüketeceği her kWs enerjinin, 3 Zamanlı Kontrol Sizde Tarifesi’nden hesaplanacağı kaydedildi.