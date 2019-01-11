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KIB-TEK'ten fatura açıklaması

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KIB-TEK'ten fatura açıklaması
KIB-TEK'ten fatura açıklaması

Açıklama şu şekilde:
 

"Kurumumuz her ay yaklaşık 180 bin aboneye elektrik tüketimi için fatura çıkarmaktadır. Faturaların otuz günlük tüketim için düzenlenmesi hedefimiz olmakla birlikte zaman zaman araya giren tatil günlerine bağlı olarak birkaç günlük sapmalar da olabilmektedir.

Yeni yıla girerken faturalama sistemimizde yaptığımız yenileme sırasında yaşanan teknik sorun nedeniyle Ocak ayının ilk haftasında faturalama yapılamamıştır.

55980.jpgBu yüzden fatura günü Ocak ayının ilk haftasında olan tüketicilerimizin faturaları otuz günlük tüketim yerine otuz dokuz güne varan tüketim için düzenlenebilmiştir.

Faturalama periyodunun otuz gün yerine otuz dokuz günlük olması ayrıca havaların soğumaya başladığı bir döneme denk gelmesi nedeniyle bu durumdan etkilenen tüketicilerimizin faturaları alışılmış tutarların üzerine çıkmıştır.

Yaşanan teknik sıkıntı nedeniyle faturalarını bu şekilde geç çıkardığımız tüketicilerimize verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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Bilindiği gibi konut tarifesi 250’şer kWs’lik dört dilimden oluşmaktadır ve tüketim arttıkça buna karşılık kWs ücretlendirmesi de kademeli olarak artmaktadır. Kurumumuzun uygulamakta olduğu tüm tarifeler ve tüketim dilimleri, otuz günlük periyot içindir. Otuz günden geç veya erken faturalama yapılması halinde, doğal olarak tüketim miktarı da buna bağlı olarak değişkenlik arz edecektir. Otuz günden daha fazla bir süre için yapılan faturalandırmada, daha fazla tüketim miktarının yüksek tarife ile ücretlendirilerek tüketicilerimizin mağdur olmasını önlemek maksadıyla, Kurumumuz, yıllardır 250 kWs olan tarife dilimlerini gün sayısı ile oranlı bir şekilde genişletme yoluna gitmektedir.

Bu şekilde otuz gün için 250 kWs olan her bir dilim, örneğin; kırk günlük bir faturalama söz konusu olduğunda; 333 kWs şeklinde uygulanmaktadır.

Böylece faturalandırmanın geç yapılmış olmasından dolayı tüketicilerimizin haksızlığa uğramasının önüne geçilmiş olmaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına saygı ile duyurulur."

 

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