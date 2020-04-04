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KIB-TEK’ten Gecikme Zammı Ve İndirim Uygulamasıyla İlgili Açıklama

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KIB-TEK’ten Gecikme Zammı Ve İndirim Uygulamasıyla İlgili Açıklama
KIB-TEK’ten Gecikme Zammı Ve İndirim Uygulamasıyla İlgili Açıklama

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), faturalarda Mart-Nisan-Mayıs devrelerine 90 gün gecikme zammı uygulanmayacağını; Nisan-Mayıs-Haziran dönemi faturalarına ise yüzde 15 indirim uygulayacağını açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan konuyla ilgili açıklama şöyle:
“Mart – Nisan – Mayıs devrelerine ait (Devre 03/2020 - Devre 04/2020 – Devre 05/2020) faturalarına 90 gün boyunca Gecikme Zammı uygulanmayacaktır. Nisan – Mayıs - Haziran devrelerinde (Devre 04/2020 - Devre 05/2020 – Devre 06/2020) çıkarılacak olan faturalara yüzde 15 indirim uygulanmaya başlanmıştır. İndirimden faydalanabilmek için Nisan – Mayıs - Haziran devre faturalarının 30 gün içerisinde tam olarak kapatılması gerekmektedir (her faturanın 30 gün ödeme süresi bulunmaktadır). 
Kısmi veya eksik ödemelerde indirim uygulanmayacak ve indirim tutarı bir sonraki devre faturasına yansıtılacaktır”

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