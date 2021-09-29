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Kıb-Tek’ten Girne’de Elektrik Kesintisi Saatlerinde Düzeltme

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Kıb-Tek’ten Girne’de Elektrik Kesintisi Saatlerinde Düzeltme
Kıb-Tek’ten Girne’de Elektrik Kesintisi Saatlerinde Düzeltme

Girne’de yarın bazı bölgelere elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), daha önce yaptığı açıklamayı düzelterek yeni duyuru yaptı.

Buna göre, yarın yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-16.00 saatleri arasında Tarsan Çiftliği ve Civarı, Beşparmak Köyü, Teknecik ve Elexus Otel arasında kalan bölge, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocaklarına elektrik verilemeyeceği duyurdu.

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