 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 93.885
  • Altın 146,630
  • Dolar 3,5971
  • Euro 3,9232
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
FLAŞ HABERSon Dakika: Avrupa'dan 13 yıl sonra Türkiye ile ilgili önemli karar

KIB-TEK'ten kamuoyuna duyuru!

» »
KIB-TEK'ten kamuoyuna duyuru!
Kıb-Tek Yönetim Kurulu tarafınca yapılan duyuruda, eski Yönetim Kurulu başkanı İsmet Akim’in bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalara ilişkin eleştiri yağmuru geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Akim’in bir televizyon kanalında, bizler Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü hakkında yaptığı mesnetsiz, dayanaksız ve gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan iddia ile suçlamaları ibretle izledik ve yansımalarını takip ediyoruz. 

İsmet Akim’in bu ani çıkışını bir kenara itilmişlik psikolojisi, siyasette yok olmuşluğun getirdiği bir buhranla söylenmiş sözler olduğunu düşünüyoruz. 

Yıllarca yönettiği bir kurumu bu şekilde karalamak, eski bir Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı’na ve de üstüne üstlük Sayıştay Başkanlığı yapmış birine yakıştırmadığımız gibi, ispat etmekle yükümlü olduğu bu yalan iddiaları ortaya atmasını “oyuncağı elinden alınmış ve ilgi isteyen bir çocuk” saldırganlığı içerisinde söylediğini düşünüyoruz.    

İsmet Akim’in ortaya koyduğu iddiaları kanıtlamaya davet ederken, gerek Akim, gerekse de sarf ettiği mesnetsiz sözleri, görüşümüzü hiç sormadan yayınlayan ya da gerçekmiş gibi yansıtan basın yayın kuruluşları ile ilgili tüm yasal haklarımızı hem kişisel hem de kurumsal olarak sonuna kadar arayacağımızın ve bu konuda hukukçularımıza talimat verdiğimizin kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz. 

Gerek İsmet Akim’in yalan iddiaları, gerekse de Kıbrıs Türk Halkı adına yönettiğimiz Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun genel işleyişi ile ilgili bilgiye ulaşmak isteyen tüm basın mensuplarına kapımızın en şeffaf şekilde açık olduğunu bildiririz.    

  Hasan Erçen                                                                                                                               Gürcan Erdoğan

Yönetim Kurulu                                                                                                          Genel Müdür

Başkanı   

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Saner, Alo 183 hattına dikkat çekti25 Nisan 2017 Salı 13:31
  • “Çocuklardan Bayram Konseri” gerçekleşti25 Nisan 2017 Salı 12:23
  • Azınlık hükümetinden sınavsız, münhalsiz 26 istihdam! İşte tam liste...25 Nisan 2017 Salı 12:11
  • Altıok: "Siyaset sözleşme bitse de AKSA'dan vageçemez"25 Nisan 2017 Salı 11:42
  • Rum basınının iddiası: Türkiye'den 2 yeni "Navtex"25 Nisan 2017 Salı 11:31
  • Dipkarpaz RTE Ortaokulu Müdürü tutuklandı25 Nisan 2017 Salı 11:12
  • Siber: “Uluslararası Bisiklet Turu organizasyonu tüm toplumu gururlandırdı”25 Nisan 2017 Salı 10:10
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!25 Nisan 2017 Salı 09:12
  • Girne'de kadına şiddet!24 Nisan 2017 Pazartesi 17:54
  • Sucuoğlu: ”hiçbir doktora mecburi hizmet konusunda istisna gösterilemez”24 Nisan 2017 Pazartesi 15:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti