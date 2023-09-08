Kıb-Tek'ten kesinti uyarısı...675 TL üzeri borcu olanların elektriği kesilecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son ödeme tarihi dolmuş özel ve tüzel abonelerin elektriğinin 11 Eylül Pazartesi günü kesileceğini açıkladı.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, kesintinin, kurumla yasal sözleşmelerle taksitlendirilmiş hesapların ödenmemiş taksit borcu geriliği olan abonelere de yapılacağı kaydedilerek, mağduriyet yaşanmaması için abonelerin gerekli ödemeleri yapması çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, ayrıca, yeni kesme ulama ücretinin 181,03 TL olduğu hatırlatıldı.
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