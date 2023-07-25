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Kıb-Tek’ten münhal duyurusu. 78 kişi istihdam edilecek

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Kıb-Tek’ten münhal duyurusu. 78 kişi istihdam edilecek
Kıb-Tek’ten münhal duyurusu. 78 kişi istihdam edilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na toplam 78 kişi istihdam edilecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yayımladığı münhal duyurusunda, kuruma 6 Makine Mühendisi, 10 Elektrik-Elektronik Mühendisi, 2 Bilgisayar Mühendisi, 15 Makine Teknisyeni, 30 Elektrik-Elektronik Teknisyeni, 6 Genel Hizmet Memuru (Çağrı Merkezi), 6 Muhasebe Memuru, 2 Kaynakçı ve 1 Dalgıç alınacağını kamuoyuyla paylaştı. Duyuruda, münhale ilgi duyan vatandaşı adayların 4 Ağustos mesai bitimine kadar şahsen No.140 Bedrettin Demirel Caddesi, Yenişehir, Lefkoşa adresinde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Personel Şube Amirliği’ne başvuruda bulunabileceği belirtildi. Başvuru sahiplerine üzerinde aday numarası yazılı belge verileceği belirtilen duyuruda, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu web sayfasında (www.kibtek.com) münhallere ait detaylı bilgi alınabilecek.

Sınav yöntemi ve tarihi ise başvuru sahiplerine 7 Ağustos’ta Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu web sayfasından (www.kibtek.com) duyurulacak

. -İstihdam Koşulları Duyuruda istihdam koşulları şöyle sıralandı:

“Müracaatçılar, istihdam edilmeleri halinde istihdam edildikleri kadroya ait görevlerini Kıb-Tek’e ait tüm kazalarda, Teknecik Elektrik Üretim Santralinde, Kıb-Tek’in ihtiyaç duyacağı birimlerde çalışmayı, istisnasız her yerde yerine getirmeyi peşinen kabul eder. Müracaatçılar, mesai, düzensiz mesai ve vardiya sistemine göre çalışmayı peşinen kabul ederler. İşe alınacak kişilerin maaşı 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasında öngörülmüş başlangıç maaşı olup, Sosyal Güvenlik açısından 73/2007 sayılı yasa kurallarına tabi olacaktır.”

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