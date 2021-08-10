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KIB-TEK'ten Önemli Duyuru

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KIB-TEK'ten Önemli Duyuru
KIB-TEK'ten Önemli Duyuru

ÖNEMLİ DUYURU!

10 Ağustos 2021 Salı günü üretimden kaynaklanan sorundan dolayı dönüşümlü olarak 1 ile 2 saat arasında kesintiler yapmak durumunda kalıyoruz. Halkımızın şebekede her an elektrik varmış gibi davranması önemle duyrulur.

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