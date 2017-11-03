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Kıb-Tek’ten terfi ve statülerle ilgili açıklama

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Kıb-Tek’ten terfi ve statülerle ilgili açıklama
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu, Kurum’da talep edilen statü değişikliklerinin yasal düzenlemeye uygun şekilde yerine getirildiğini, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası  (El-Sen) imzalamadığı için yürürlüğe konamadığını

Kıb-Tek Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Kıb-Tek çalışanlarının hak ettikleri statü değişikliği düzenlemesinin yapılarak  El-Sen’e tebliğ edildiği ifade edildi.

Açıklamada, El-Sen’in, statü değişikliğine hak kazanan Kıb-Tek çalışanlarına hakkını vermek yerine terfi komitesi tarafından henüz çalışması tamamlanmadığı halde toplu iş sözleşmesinde terfi gereği dolması gereken T2, T3 formları eksik olan bir kısım çalışanın da terfilerinin değerlendirilmesini ve terfi verilmesini eylem baskısı ile kabul ettirmeye çalışmasının  anlaşılabilir olmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 “Yönetim olarak El-Sen üst yönetiminin eylem tehditi ile usulsüz terfi verdirmeye çalışmalarını kabul etmeyip, çalışan haklarını korumak için kurulmuş bir sendikanın çalışanlar arasında ayrımcılık yaparak bu tür tehditle yaptırılmaya çalışılan usulsüz ve toplu iş sözleşmesine aykırı terfi isteklerini, kabul etmemiz mümkün değildir. 

Son aylarda ulaşılan ve Kurum tarihinde hiç yaşanmamış başarılı yatırım hamleleri ve mali tablo varken, KKTC halkına böyle bir sorundan dolayı eylem ile mi karşılık vereceğiz? Bunu halkımız hak etmiyor. KKTC vatandaşları tükettikleri elektrik ücretlerini herşeye rağmen ödeyip Kıb-Tek’i ayakta tutuyorsa, Kıb-Tek olarak bizler de bu özverili halka iyi ve kesintisiz  hizmet vermenin görevimiz olduğunu ve bu görevin tüm Kıb-Tek camiasına ait olduğunu düşünüyoruz.”

El-Sen dün yaptığı yazılı açıklamada,statü ve terfi konularının yasal duruma uygun olarak bugün  mesai bitimine kadar sonuçlanmaması halinde pazartesi gününden itibaren her türlü meşru hakkını kullanacağını duyurmuştu.

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