Kıb-TEK'ten tüketicilere önemli duyuru

Değerli tüketicilerimiz,
"188" no'lu dahili hattımızda yaşanan arıza nedeni ile çağrı merkezimize "0392 600 09 60" no'lu sabit hattan ulaşabilirsiniz. Arızanın giderilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Değerli tüketicilerimiz,
"188" no'lu dahili hattımızda yaşanan arıza nedeni ile çağrı merkezimize "0392 600 09 60" no'lu sabit hattan ulaşabilirsiniz. Arızanın giderilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
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