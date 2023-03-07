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KIB-TEK'ten tüketicilere önemli duyuru!

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KIB-TEK'ten tüketicilere önemli duyuru!
KIB-TEK'ten tüketicilere önemli duyuru!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürlüğü, Kıb-Tek alacaklarının tahsili konusundaki 2/2023 sayılı “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na olan Elektrik Borçlarının Tahsili ile ilgili Mali Düzenlemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararname” kapsamında en geç 13 Mart tarihine kadar tüketicilerden başvuru alındığını duyurdu.

Kıb-Tek Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yasa gücünde kararnamenin Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak, 12 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Açıklamada, Kıb-Tek’e ödenmemiş ve birikmiş borcu olan tüketicilerin yanı sıra proje maliyetlerinden kaynaklanan mukaveleli ödenmeyen borçlar, kurum kaynaklı hatalı faturalama işlemlerinden (yanlış çarpan değeri girme ve/veya fazla kws okumadan kaynaklanan) oluşan ihtilaflı hesap işlemleri için başvuru alındığı kaydedildi.

Geçmişte uygulanan af yasalarından faydalanıp ödeme taahhüdünü yerine getiremeyen tüketicilerin, mevcut sözleşmelerini iptal ettirip tekrar başvurma hakkına sahip olacağı ifade edilen açıklamada, aynı şekilde geçmişte ödenmemiş borçlar nedeniyle kurum tarafından hukuka havale edilen hesaplar, gerek dava süreci süren, gerekse hüküm alınmış tüm hesaplar için kararname kuralları kapsamında tekrar yararlanma hakkı olacağı belirtildi.

Açıklamada, yasa gücünde kararnameden özel ve tüzel tüm tüketicilerin faydalanabileceği kaydedildi.

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