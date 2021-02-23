KIB-TEK'ten vatandaşlara borç ve elektrik kesintisi mesajı

Kuzey Kıbrıs’ta yaşanan 2.kapanma sürecinde Covid-19 nedeniyle zaten ekonomik durumu sıkıntıda olan bazı vatandaşların bütçesi daha fazla kısıldı.
Detay Özel-Barışcan Şekerci
Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın ‘’Elektrikler Kesilmeyecek’’ söylemine rağmen bazı vatandaşlar KIB-TEK’ten elektrik kesintisi yapılacağı mesajını aldığını söylüyor.
Birçok vatandaş, Kıb-Tek'ten gelen borç hatırlatma ve kesinti uyarıları karşısında ne yapacaklarını bilmediklerini
Ekonomi Bakanı Arıklı konuyla ilgili bir açıklama yapmadı
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.