KIB-TEK'ten vatandaşlara borç ve elektrik kesintisi mesajı

Kuzey Kıbrıs’ta yaşanan 2.kapanma sürecinde Covid-19 nedeniyle zaten ekonomik durumu sıkıntıda olan bazı vatandaşların bütçesi daha fazla kısıldı.

Kuzey Kıbrıs’ta yaşanan 2.kapanma sürecinde Covid-19 nedeniyle zaten ekonomik durumu sıkıntıda olan bazı vatandaşların bütçesi daha fazla kısıldı.

Detay Özel-Barışcan Şekerci

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın ‘’Elektrikler Kesilmeyecek’’ söylemine rağmen bazı vatandaşlar KIB-TEK’ten elektrik kesintisi yapılacağı mesajını aldığını söylüyor.

Birçok vatandaş, Kıb-Tek'ten gelen borç hatırlatma ve kesinti uyarıları karşısında ne yapacaklarını bilmediklerini

Ekonomi Bakanı Arıklı konuyla ilgili bir açıklama yapmadı