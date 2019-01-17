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Kıb-Tek'ten yeni '39 günlük fatura' açıklaması

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Kıb-Tek'ten yeni '39 günlük fatura' açıklaması
Kıb-Tek'ten yeni '39 günlük fatura' açıklaması

Kıb-Tek'ten  tartışma yaratan ve tepki çeken 39 günlük farura kesilmesine yönelik yeni bir açıklama geldi.

Açıklama şu şekilde:

Son ödeme tarihi 2, 3 ve 4 Ocak 2019 olan tüketicilerimizin Ocak 2019 ayı faturalandırmaları 9 Ocak 2019 tarihinde, son ödeme tarihi 7 Ocak 2019 olan tüketicilerimizin ise aynı dönem için faturalandırmaları 10 Ocak 2019’da yapılabilmiş ve ilgili tüketicilerimizin faturalanan gün sayısı 30 günden fazla olmuştur. Yaşanan mağduriyeti giderebilmek için, Kıb-Tek Yönetim Kurulu söz konusu fazla günlere karşılık gelen fatura miktarlarının ödenememesi durumunda, ilgili miktara, tüketicinin Şubat 2019 ayı faturasının son ödeme tarihine kadar ödenmesi kaydıyla, herhangi bir gecikme zammı uygulanmaması yönünde karar almıştır.

Söz konusu durumdan etkilenmiş olan tüketicilere bilgilendirme amacı ile kurum tarafından SMS gönderilecek, Şubat 2019’da rutin fatura tarihinde faturalandırma yapılacağından Ocak ayında faturalandırılan gün sayısı 30 günden fazla olan tüketicilerin Şubat ayı faturaları ise 30 günden az süre için hesaplanacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunulur.

Örnek: 40 günlük periyod için 1,000 TL fatura gelen abone 30 günlük periyod için 750 TL tutarında bir ödeme yapması halinde 30 günü aşan periyoddan gelen 250 TL tutarındaki kısım gecikme faizi uygulanmaksızın Şubat Ayı faturasının son ödeme tarihine kadar ödenebilecektir.

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