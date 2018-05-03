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Kibariye'nin eşi Kıbrıs'ta borç batağına düştü

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Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, servetini Kıbrıs'ta kumar masasında kaybedince çift borç batağına düştü.
Kibariye'nin eşi Kıbrıs'ta borç batağına düştü

Şarkıcı Kibariye, 1999 yılında dünya evine girdiği kocası Ali Küçükbalçık yüzünden sıkıntıya girdi. Ünlü çiftin kumar nedeniyle borç batağına saplandığı öğrenildi. Ayrınca Ali Küçükbalçık'ın, eşi Kibariye'nin adını kullanarak kazandığı güvenle şirketlere karşılıksız çek verdiği iddia edildi.

BORCU 10 MİLYON TL

Küçükbalçık'ın maaş ve tazminatlarını isteyen çalışanlarına tehdit içerikli mesajlar attığı ve çalışanların savcılığa giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. İddiaya göre; bankalara yaklaşık 10 milyon TL borcu olan Ali Küçükbalçık, satın aldığı lüks aracın borcunu ödemeyince otomobile haciz memurları tarafından el konuldu.

PARASINI KUMARDA HARCADI

Ali Küçükbalçık'ın Lübnan uyruklu bir kadınla yasak aşk yaşadığı ve Küçükbalçık'ın Kıbrıs'ta yer alan kumarhanelerde Lübnan asıllı kadın arkadaşıyla kumar oynayarak servetini kumar masasında kaybettiği iddiası ise magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

YASAK AŞK İDDİASI

6 Ağustos 2014 tarihinde Yunan adası Mikonos'a gidip bir hafta tatil yapan Ali Küçükbalçık, kumar oynadığı sırada aynı yerde tatil yapan Türk bir turist tarafından görüntülenmişti. Ali Küçükbalçık'a sarışın bir kadın da eşlik ediyordu.

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