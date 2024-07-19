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Kıbıslı Türk Çalışkan: Nereden geldiğim, kim olduğum siyaset tarzımı etkiliyor

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İngiltere’de 4 Temmuz’da yapılan genel seçimleri kazanan İşçi Partisi’nin başkent Londra’da Barking ve Dagenham bölgesinden aday gösterdiği Nesil Çalışkan, Avam Kamarası’na giren ilk Kıbrıslı Türk milletvekili oldu.
Kıbıslı Türk Çalışkan: Nereden geldiğim, kim olduğum siyaset tarzımı etkiliyor

35 yaşındaki Nesil Çalışkan, Londra’nın doğusunda Türkiye kökenli göçmen nüfusun yoğun olduğu Enfield-Edmonton’da doğdu.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Çalışkan, Kıbrıslı Türk kökenli anneannesi ve dedesinin Kıbrıs ikiye bölünmeden önce adanın güneyindeki Lefkara’da yaşadıklarını, Aralık 1972'de de Noel öncesi Londra’nın doğusuna göç ettiğini söylüyor.

Çalışkan, 14 yaşında İşçi Partisi’ne katılmış. 20 yıldır partinin aktif üyesi.

Lisans eğitimini Reading Üniversitesi’nde Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümünde, yüksel lisansını da London School of Economics’te Siyaset ve İletişim üzerine yaptı. Birkaç yıl Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) için çalıştı.

LONDRA'DA EN GENÇ KADIN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

2015’te, doğup büyüdüğü Enfield'da Belediye Meclisi Üyesi, 2018'de de 29 yaşında Belediye Başkanı seçildi.

Londra'da en genç kadın belediye başkanı olarak da tarihe geçti.

Çalışkan, son genel seçimde Barking ve Dagenham bölgesinde oyların yüzde 44,5’ini alarak milletvekili seçildi.

Aile büyüklerinin yıllar önce göç ettiği Londra’nın doğusunda bir başka bölgeden aday gösterildiği için gururlu olduğunu belirten Çalışkan, “İyi anladığım ve daha önce temsil ettiğim toplumları yine temsil ettiğim için mutluyum” diyor.

NASIL ADAY GÖSTERİLDİ?

İngiltere'de Mayıs ayında dönemin başbakan Rishi Sunak, sürpriz bir kararla 4 Temmuz'da erken seçim yapılacağını açıkladı.

Çalışkan, İşçi Partisi'nin kendisiyle Barking ve Dagenham seçim bölgesinde milletvekilliği adaylığı için mülakat yaptığını, her şeyin son dakikada ve hızlı geliştiğini söylüyor.

İşçi Partisi’nin kontrolündeki yerel yönetimlerin yıllardır "Muhafazakar Parti’nin sınırlı bütçe ayırması nedeniyle baskı altında” olduğunu belirten Çalışkan, kendisinin de belediyede kısıtlı kaynaklarla yaptığı icraatın milletvekilliğine uzanan siyasi yolculuğunda etkili olduğunu belirtiyor.

Çalışkan geçen yıl, belediye başkanlarını temsil eden İşçi Partisi Yerel Yönetimler Birliği'nin (LGA) başkanı seçilmiş ve partinin merkez yönetim komitesinde (NEC) de yer almıştı.

Gölge kabinede yerel yönetimler ekibinde görev yapan Çalışkan, İşçi Partisi'ndeki bu görevleri sırasında Genel Başkan Keir Starmer’ın partideki değişimi nasıl şekillendirdiğine tanık olduğunu vurguluyor.

‘DÜNYANIN DÖRT YANINDAKİ KUZEY KIBRISLILARDAN TEBRİK MESAJI ALDIM’

“Avam Kamarası’na seçilen ilk Kıbrıslı Türk milletvekili olmaktan gurur duyduğunu” söyleyen Çalışkan, dünyanın dört yanındaki Kuzey Kıbrıs'tan çok sayıda destek ve tebrik mesajı almış:

“Kıbrıs küçük bir ada. Kıbrıslılar tutkulu insanlar. Adalı olmaktan ve kökleri ile gurur duyuyorlar. Gelen tebrik mesajları için minnettarım.

“Nereden geldiğim, kim olduğum siyaset yapışımı da etkiliyor... Bu ülkede yaşayan herkesin, her bireyin temsil edildiği ve kendi potansiyeline erişebilme imkanı veren bir hükümetimiz olmalı.”

İktidara gelen İşçi Partisi’nin önündeki en büyük zorluk, seçim bildirgesinin merkezine koyduğu “değişimi” hayata geçirmek olacak.

Partinin en önemli vaadi ekonomiyi canlandırmak.

İşçi Partisi ayrıca Ulusal Sağlık Hizmetleri'ndeki (NHS) uzun bekleme sürelerini kısaltmayı ve eğitim kalitesini yükseltmeyi de vadetti.

Çalışkan, seçim bölgesinde halkın öne çıkan sorunlarının da bu başlıklarda yoğunlaştığını aktarıyor:

"Ekonomik büyümenin sağlanması ve Barking halkının günlük hayatlarında bunun olumlu etkilerini görmesi öncelikli hedefim olacak. Ayrıca sağlıkta hastane randevularındaki yığılma ciddi bir sorun. Hükümet bu sorunu çözerken iyileşmenin Barking'e de yansıması için çalışacağım."

Çalışkan ayrıca okullar üzerindeki baskıyı azaltmak ve öğretmen sayısını artırmak için de çaba harcayacağını söylüyor.

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