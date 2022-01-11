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Kıbrıs 6,4 ile sallandı

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Kıbrıs’ta 6,4 şiddetinde deprem meydana geldi.  
Kıbrıs 6,4 ile sallandı

Kıbrıs’ta 6,4 şiddetinde deprem meydana geldi.  

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ve AFAD, sabaha karşı saat 03.10’da meydana gelen depremin şiddetini 6,4 olarak duyurdu. Amerikan Jeoloji Araştırmaları Merkezi ise depremin şiddetini 6,6 olarak duyurdu. 

Kıbrıs’ın batısında  Baf açığında meydana gelen deprem, adanın büyük bölümünden ve Türkiye’nin bazı bölgelerinden de hissedildi.

Geçen hafta da Antalya-Kıbrıs arasında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı adanın bazı bölümlerinde hissedilmişti.

Son dakika haberi! Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.07'de Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 5,06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Sosyal medyada, depremin Kıbrıs Adası başta olmak üzere Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildiği kaydedildi.

Kıbrıs açığındaki deprem Mısır, Suriye ve Lübnan'da da hissedildi.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR,  HASAR TESPİT EDİLMEDİĞİNİ BİLDİRDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Baf açıklarında saat 03.07'de meydana gelen deprem tüm bölgede hissedildi... Sivil Savunma Başkanı'ndan aldığım bilgiye göre herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu da sosyal medya hesabından, "Saat 3.10'da Akdeniz'de Baf açıklarında 6,4 şiddetinde meydana gelen deprem tüm KKTC'de hissedildi. Aldığımız bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı yok. Tüm halkımıza geçmiş olsun." paylaşımında bulundu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan ilk açıklamada, "Mersin-Antalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

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