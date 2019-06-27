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Kıbrıs açıklarında doğalgaz krizi - Times: Türkiye'nin doğalgaz yataklarına uzanması, Kıbrıs sorununu yeniden alevlendirebilir

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İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Doğu Akdeniz'de yaşanan doğalgaz gerilimini "Türkiye'nin doğalgaz yataklarına uzanması, Kıbrıs sorununu yeniden alevlendirebilir" başlığıyla okuyucularına duyuruyor.
Kıbrıs açıklarında doğalgaz krizi - Times: Türkiye'nin doğalgaz yataklarına uzanması, Kıbrıs sorununu yeniden alevlendirebilir

Hanna Lucinda Smith imzalı haber "Kıbrıs'ın altın kumsallarında güneşlenen turistler, büyük ihtimalle açıklarda kaynamaya başlayan mesele hakkında bir fikre sahip değil. Ama yaz aylarında Ada'nın turistik tesisleri dolarken, Kıbrıs açıklarında askeri çatışmaya dönüşme potansiyeli taşıyan bir sorun ısınıyor" ifadeleriyle başlıyor.

Times, "Doğu Akdeniz'deki doğalgaz yatakları için girişilen kapışma, Türkiye ve 1974'ten bu yana işgal altında tuttuğu Kuzey tarafı ile Rumca konuşulan güneydeki Kıbrıs Cumhuriyeti ve Atina'daki müttefiklerini karşı karşıya getiriyor" diyor.

Gazete, "Bir zamanlar 130 milyar metreküp doğalgaz bulunduğu tahmin edilen Afrodit gaz yataklarının bölünmüş adaya barışın gelmesine yardımcı olması umuluyordu" ifadeleriyle devam ediyor.

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Times, 2016'da adayı birleştirecek daimi bir anlaşmaya varılması koşuluyla, boru hattının doğrudan Türkiye'ye bağlanması fikrinin gündeme getirildiğini hatırlatıyor.

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