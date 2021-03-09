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Kıbrıs açıklarında göründü! Suudiler F-15 jetlerini yolluyor

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Yunanistan'a Patriot füze savunma sistemi satmaya hazırlanan Suudi Arabistan, Türkiye karşıtı çok tehlikeli bir hamleye girişiyor. Kıbrıs açıklarındaki askeri hareketlilik ise uydu fotoğraflarına yansıdı.
Kıbrıs açıklarında göründü! Suudiler F-15 jetlerini yolluyor

Türkiye'nin ilan ettiği kıta sahanlığını Mısır'ın dikkate almasıyla Doğu Akdeniz'deki dengeler değişti. Ankara Kahire'e ile anlaşma imzalayabileceğini duyurdu, etekleri tutuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı apar topar Mısır'a gönderdi.

Mısırlı mevkidaşı Semih Şükrü'yle bir araya gelen Dendias, resmi Twitter mesajında Türkiye'ye değinmedi ancak Mısır'ın attığı 18. parsel adımının tamamen teknik bir karar olduğunu savundu.

Yunan medyası ise Mısır'ın Türkiye ile anlaşacağı yönündeki haberleri yalanladığını ileri sürdü. To Vima gazetesi Mısır ve Yunanistan'ın 28. meridyen adımına rağmen anlaşmaya vardığını yazdı.

Ancak Yunan medyasında Kahire'ye karşı öfke dolu başlıklar göze çarpıyor. Ta Nea 'Mısır'ın Türkiye ile sinsi oyunu' başlığını kullandı, Proto Thema 'Mısır'dan kalleşlik' ifadesini başlığına çekti.

Doğu Akdeniz’e kıyıdaş ülkelerden Mısır, bölgede enerji kaynakları araştırmak için çıktığı ihalede faaliyet alanı olarak 28. meridyenin doğusunun, başka bir deyişle Türkiye’nin 2019’da Birleşmiş Milletler’e (BM) bildirdiği Türk kıta sahanlığınıN güney sınırını belirledi.

 

SUUDİ F-15'LERİ GİRİT'E GELİYOR 

Müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'yle birlikte Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'ın yanında saf tutan Suudi Arabistan, Türkiye'ye karşı Atina'ya Patriot füzeleri satmaya hazırlanıyor.

Suudi Arabistan ayrıca altı F-15 jetini bu hafta Cumartesi günü Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne gönderiyor. Yunan medyası, iki ülkenin Türkiye'ye gözdağı vermek için tatbikata girişeceğini bildiriyor.

Medyadaki haberlere göre, Suudi pilotlar ve diğer teknik personel çoktan Girit'e iniş yaptı. Tatbikatta Yunan savaş uçaklarının yanı sıra donanma gemileri de yer alacak.

Fransa'nın doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisi Charles de Gaulle ise Yunan savaş gemileriyle tatbikatlar yapıyor. Uçak gemisi son olarak Kıbrıs açıklarında uydudan görüntülendi.

Türkiye'nin Mavi Vatan tatbikatına yanıt vermek isteyen Yunanistan, Doğu Akdeniz'de müttefiki Fransa ile tehlikeli bir oyuna girişti. Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle ve deniz filosu halihazırda Doğu Akdeniz'de.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, ABD ve Belçika'nın da yer aldığı Clemenceau 21 tatbikatına Atina'nın Kanaris fırkateyniyle dahil olduğunu duyurdu. Tatbikatla aynı anda Yunan denizaltıları hareket etti, savaş uçakları da havalandı.

Görev Gücü 473 adlı Fransız filosunun komutanı Marc Aussedat'ın Yunan fırkateyni Kanaris'i deniz üzerinde ziyaret ettiği fotoğraflar da, yine Yunan Genelkurmay Başkanlığı tarafından internet sitesinde paylaşıldı.

Mısırlı mevkidaşı Semih Şükrü'yle bir araya gelen Dendias, resmi Twitter mesajında Türkiye'ye değinmedi ancak Mısır'ın attığı 18. parsel adımının tamamen teknik bir karar olduğunu savundu.

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