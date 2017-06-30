Kıbrıs açıklarında "kruz füzesiyle" eğitim!

Rusya'nın Karadeniz Donanması'na bağlı bulunan gemiler, Kıbrıs açıklarındaki uluslararası sularda eğitim amaçlı kruz füzesi atımları yapacak

Yayınlanan yeni bir NOTAM'a yani hava ve deniz bilgilendirme notuna göre Rusya, Kıbrıs açıklarında Suriye kıyısında yakın bir noktada donanma manevraları gerçekleştirecek.

Rusya Savunma Bakanlığı, yeni nesil kurtarma gemisi 'SB-739'nin Boğazlar'dan geçerek Akdeniz'deki daimi Rus donanmasına katıldığını duyurdu. Şu anda Akdeniz'deki daimi Rus donanmasında Amiral Essen, Amiral Grigorociç fırkateynleri ve Krasnodar denizaltısı faaliyet gösteriyor.

'Valentin Pikul' adlı mayın tarama gemisi, 'Yamal' adlı amfibik gemi ve 'Kildin' adlı istihbarat toplama gemisi de bölgede askeri görevini sürdürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz'deki savaş gemileri ve denizaltından Suriye'deki IŞİD hedeflerine 6 füze fırlattığını açıklamıştı.