  • BIST 107.638
  • Altın 272,927
  • Dolar 5,7400
  • Euro 6,3664
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Kıbrıs Amerikan Akademi'ye bomba ihbarı!

» »
Kıbrıs Amerikan Akademi'ye bomba ihbarı!
Kıbrıs Amerikan Akademi'ye bomba ihbarı!

İşte Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın konu  ile iglili açıklaması;

Bugün sabah saatlerinde güney Kıbrıs'ta American Academy Nicosia'da ilk gelen bilgiye göre bomba ihbarı yapıldığı için öğrenciler sınıflardan çıkarılmış ve okul boşaltılmıştır. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve öğrencilerin durumunun iyi olduğunu az önce teyid ettik. Orada öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerimizin, okul içerisinde kalan kimlik ve pasaportları nedeniyle ülkemize girişte sıkıntı yaşamamaları için Polis Genel Müdürlüğümüz ile gerekli tedbiri aldık ve az önce itibariyle otobüsle topluca gelen öğrencilerimiz, muhaceret işlemlerinde gerekli kolaylık sağlanarak ülkemize geçmiştir. Konuyu BM ile de istişare halinde yakından takip ediyoruz. Endişe edecek bir durum yoktur, kamuoyunun bilgisine.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Binboğa Yem Fabrikası zahire alımını 1.35’den yaptığını ve ödemelerin yarın tamamlanacağını açıkladı04 Aralık 2019 Çarşamba 14:27
  • KTÖS, Başbakan Tatar’ın askerlik yapmadığına dair iddialara yanıt beklediklerini kaydetti04 Aralık 2019 Çarşamba 13:52
  • İmar Planı'na Birleşik kurulda RET!04 Aralık 2019 Çarşamba 13:34
  • Mağusa'da YDP'de deprem! 3 Belediye Meclis üyesi istifa etti! YDP'nin GMB'de temsiliyeti son buldu!04 Aralık 2019 Çarşamba 13:07
  • Prime Four’un “Kıbrıs’ın Son Gurbetleri” fotoğrafları İzmir’de sergilenecek04 Aralık 2019 Çarşamba 12:45
  • Bıçaklı: Asgari Ücret Komisyonu acilen toplanmalı ve yeni asgari ücreti belirlemeli04 Aralık 2019 Çarşamba 12:44
  • Geçitkale Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde gezi düzenledi04 Aralık 2019 Çarşamba 12:20
  • 2020 yılı basın kartı başvuru süreci yarın başlıyor04 Aralık 2019 Çarşamba 12:18
  • Engelliler Dayanışma Derneği’ne tekerlekli sandalye desteği04 Aralık 2019 Çarşamba 12:18
  • Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu: Halk Akıncı aday olsun istiyor04 Aralık 2019 Çarşamba 12:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti